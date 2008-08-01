«Союз молоді регіонів» направив на захід медикаменти і волонтерів

Сьогодні о 12.00 Союз молоді регіонів України відправив мікроавтобус медикаментів на суму більш як 300 тис. грн. для постраждалих від повені, а також автобус з 40 активістами СМРУ-волонтерами.

Про це УНІАН повідомили у Всеукраїнській молодіжній громадській організації «Союз молоді регіонів України».

Молоді регіонали через представництва організації в Західній Україні передадуть медичні препарати постраждалим і залишаться там для надання посильної допомоги.

Медикаменти, які молоді регіонали повезуть в західні області, включають протиінфекційні, протиалергійні, антибактеріальні, антисептичні та інші препарати. Саме такі медикаменти, на думку фахівців, зараз украй необхідні постраждалим. Всі препарати мають сертифікати якості.

Як зазначив голова Союзу молоді регіонів України, народний депутат України Віталій ХОМУТИННІК: «Людське горе не має кольору шкіри і політичних уподобань. Воно приходить в будинок, не питаючи дозволу. У такий важкий період жодна організація не повинна залишатися осторонь. Тому члени нашої організації, Союз молоді регіонів України вирішили внести свій внесок у допомогу нашим громадянам, направивши до постраждалих регіонів необхідні людям медикаменти».