ЄЦ: голосування у ВР засвідчило, що боротися з корупцією можна

Народний депутат, лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ позитивно оцінює відмову Верховної Ради щодо виділення 24,3 млрд. грн. державних гарантій держпідприємству «Укравтодор».

Про це він заявив сьогодні під час чат-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”.

Зокрема, на думку І.КРІЛЯ, учорашнє голосування у ВР засвідчило, що боротися з корупцією в Україні можна. «Парламент відкинув намагання уряду протягнути під людське лихо 24 млрд. грн. кредитних коштів під держгарантії, які протягом найближчих місяців могли би бути використані аналогічним чином, як використовувалась Тендерна палата представниками БЮТу», - підкреслив І.КРІЛЬ.

Він також додав, що заяви окремих політиків про те, що депутати не відгукнуться на лихо людей і що всі народні обранці роз’їхались по відпустках, є лише проявом цинізму і відвертим піаром.

«Парламент зібрався, і прийняв усі необхідні для подолання наслідків катастрофи рішення», – підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік, що передбачає збільшення витратної частини бюджету на 5,802 млрд. грн.

Водночас депутати виключили пропозицію уряду про надання державних гарантій «Укравтодору» у розмірі 24,3 млрд. грн. для залучення кредитів на відновлення інфраструктури.