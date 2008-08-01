Росія може відновити роботу Ан-70

Росія може відновити фінансування проекту створення військово-транспортного літака Ан-70 в 2009 р. Про це повідомив РосБізнесКонсалтингу учасник засідання українсько-російської робочої групи з цього проекту, яке відбулося сьогодні в Києві. "Росія попередньо готова продовжити співпрацю за цією програмою", - сказав він.

Експерти вважають доцільним визнати Ан-70 спільною власністю. На порядок денний засідання міжурядового комітету з економічної співпраці у вересні 2008 р. в Москві пропонується винести питання про зміну угоди щодо Ан-70 від 1993 р. для врахування цієї домовленості.

Для закнчення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за програмою створення військово-транспортного літака Ан-70 потрібні 130 млн. дол., які розподіляються, згідно з чинними домовленостями, між Україною і РФ в співвідношенні 1 до 4. Тривають роботи з модернізації літака за участю російських партнерів.