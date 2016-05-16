Фракція БПП готова підтримати створення ТСК з розслідування політичної корупції - Кононенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови фракції Ігор Кононенко сьогодні на засіданні погоджувальної ради парламенту.

Він зазначив, що на сьогодні працює робоча група з напрацювання законодавства щодо врегулювання питання офшорів та деофшоризації.

Кононенко вважає, що найближчим часом до ВР надійдуть відповідні законопроекти.

"Ми готові підтримати створення комісії щодо політичної корупції. Бо питання знову ж таки не в тому, хто і чим володіє, а питання в тому, яким чином ці кошти витрачаються і чи сплачені з цих коштів в країні податки", - зазначив він.

"Сьогодні ввечері ми надамо пропозиції щодо наших представників в цю комісію. Якщо наша позиція буде підтримана, то ми завтра будемо за це питання голосувати", - додав Кононенко.

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