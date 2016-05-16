Фракція БПП готова підтримати створення ТСК з розслідування політичної корупції - Кононенко
Фракція «Блоку Петра Порошенка» готова підтримати створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів політичної корупції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови фракції Ігор Кононенко сьогодні на засіданні погоджувальної ради парламенту.
Він зазначив, що на сьогодні працює робоча група з напрацювання законодавства щодо врегулювання питання офшорів та деофшоризації.
Кононенко вважає, що найближчим часом до ВР надійдуть відповідні законопроекти.
"Ми готові підтримати створення комісії щодо політичної корупції. Бо питання знову ж таки не в тому, хто і чим володіє, а питання в тому, яким чином ці кошти витрачаються і чи сплачені з цих коштів в країні податки", - зазначив він.
"Сьогодні ввечері ми надамо пропозиції щодо наших представників в цю комісію. Якщо наша позиція буде підтримана, то ми завтра будемо за це питання голосувати", - додав Кононенко.
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