Порошенко закликав країни G7 продовжити санкції проти Росії

Про це глава держави заявив під час зустрічі з послами «Великої сімки», акредитованими в Україні, повідомляє прес-служба президента.

За словами Порошенка, в останні дні спостерігається тенденція до загострення ситуації на Донбасі з боку проросійських бойовиків, за що несе повну відповідальність Росія.

«Послам G7 були надані вичерпні факти порушень з боку РФ, присутності російських військ на окупованому Донбасі та продовження відправки військ та зброї з боку Росії на окуповані території», - йдеться у повідомленні.

На думку президента, санкції є «ефективним інструментом» та «мотивуючим фактором», який спонукатиме Росію виконувати Мінські домовленості.

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Порошенко наголосив на важливості запровадження збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, яка є критично необхідною для політичної врегулювання ситуації, та закликав країни G7 підтримати цю ініціативу України.

«Лише при наявності безпекових передумов, прогресу в запроваджені збройної поліцейської місії ОБСЄ, сталого припинення вогню, відведення артилерії та важкої техніки, відведення Росією окупаційних військ, звільнення усіх заручників, ми можемо говорити про політичні механізми», - заявив глава держави.

Він також звернувся до послів «великої сімки» з проханням посилити тиск на Росію щодо негайного звільнення Надії Савченко та інших ув’язнених, яких незаконно утримують в цій країні, а також запровадження особистих санкцій щодо тих, хто сфабрикував справи проти незаконно ув’язнених в РФ українців.

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