Голову Броварської райради забрала “швидка” після того, як він начебто бився головою об стіл

Свіжий скандал у владних органах місцевого рівня – цього разу в Броварській районній раді. Одні депутати стверджують, що це - намагання переділу влади. Опоненти пов’язують його з земельними питаннями.

Депутати Броварської райради від БЮТ Іван Беца та Олександр Воєвуцький 14 серпня розповіли журналістам на прес-конференції в УНІАН страшну історію про те, як їхнього однопартійця і водночас голову Броварської районної ради Олександра Гладишка минулого четверга побили колеги по раді просто в робочому кабінеті.

За їхніми словами, у кабінет Гладишка, де проходила нарада, увірвалося близько десятка депутатів від різних партій та працівників апарату й вимагали добровільно скласти повноваження голови ради, здати печатку та ключі від кабінету. Не отримавши відповіді на “свої незаконні вимоги“, депутати стали бити і голову районної ради, і присутнього депутата Воєвуцького. При чому так, що і стіни, і покриття на підлозі були заляпані кров’ю. Представники міліції котрі перебували в будівлі, не пропустили всередину ні викликаний наряд міліції, ні інших депутатів ради. Коли покаліченого голову забрала швидка, винуватці інциденту почали в приміщенні ремонт, аби приховати сліди злочину. Тепер побитий голова ради, який не зміг прийти на прес-конференцію, “бо лікарі заборонили”, лежить у відділенні нейрохірургії швидкої допомоги.

Таку поведінку колег “бютівці” пов’язують із тим, що, “прагнучи будь-що утриматися при владі, шляхом шантажу й погроз аж до застосування грубої фізичної сили, голова Броварської районної державної адміністрації Микола Діденко намагається відсторонити від виконання... Олександра Гладишка, переслідує депутатів районної ради, котрі не поділяють його поглядів”. Про це йдеться в заяві фракції БЮТ у Броварській районній раді. Бютівці Беца та Воєвуцький називають такі методи “початком нових правил політичної гри”, а про районну владу кажуть, що вона зрослася з бізнесом та криміналітетом.

“Бровари – пілотний проект захоплення влади, – обурений Іван Беца переводить ситуацію в політичну площину. – Але ми не допустимо ситуацій, подібних до тих, що відбуваються у Верховній раді.”

Опоненти названих “бютівців” на чолі з Гладишком кажуть: він не був битий, але сам почав битися головою об стіл, а сьогоднішні заяви його представників – “чистий піар”.

Через кілька годин прес-конференцію в УНІАН дали опоненти Гладишка. Районні депутати Броварської ради – представники Партії регіонів, “Нашої України”, СПУ, Народного руху та частина з БЮТ, котрі створили в раді коаліцію, повністю спростовують заяви опонентів: для чого, мовляв голові районної адміністрації зазіхати на посаду голови ради? Депутати кажуть, що глава адміністрації Діденко – чесний і принциповий керівник району, який не дає можливості Гладишкові реалізувати сірі схеми приватизації земельних ділянок.

“У нього (Гладишка) 32 гектари незаконно придбаної землі. Чотири роки тому людям давали за пай у (1,2 га) 800 грн. Але й по сьогодні люди не отримали різницю”, - каже депутат Броварської районної ради Василь Симоненко. – А ще в оренді близько 8,9 гектарів, які він хотів узаконити. І не будь-де – а в “елітних” місцях, над Десною. Це сьогодні - мільйони доларів! А до чого тут голова адміністрації? Без нього неможливо оформити цільове призначення цієї землі.”

Коаліціанти кажуть, що Гладишка на момент “побиття” вже був відсторонений від обов’язків голови райради. Спершу його діяльність була призупинена рішенням Деснянського суду столиці – за позовом депутатів – опонентів Гладишка. Щоправда, той подав апеляційну скаргу. Але 25 липня було проведено позачергову сесію Броварської районної ради, на якій більшістю голосів депутати переобрали (обрали нового) голову ради разом із заступником.

Приводом для цього стала бездіяльність голови: “Він заблокував своїми комісіями бюджетний процес у районі. Близько двох з половиною мільйонів гривень були заморожені майже три місяці,” – каже Симоненко. Але протягом трьох тижнів депутати не могли дочекатися, поки екс-голова складе повноваження. Створили Комісію з контролю і законності передачі влади. Минулого четверга її члени відбули до кабінету знятого голови з метою описати майно.

“Він почав кричати, сваритися нехорошими словами... Потім почав битися головою об стіл, впав на підлогу, звівся, вдарився головою об двері. Ми намагалися надати йому медичну допомогу, тримали його в конвульсіях, які нагадували епілепсію. Колишній лікар, а нині фермер Воєвуцький, присутній при цьому, відмовився надати першу допомогу,” – діляться враженнями депутати. “Мене від його (Гладишки) крику ще два дні тіпало,” – каже депутат райради від Партії регіонів Микола Нещимний.

Після того голову райради, що не здавався, відвезли в районну лікарню в Броварах, лікарі якої не знайшли ознак побиття. “Тоді, - каже, “нашоукраїнець” Василь Симоненко. – Воєвуцький видно використав свої старі зв’язки у швидкій допомозі. І Гладишку з цієї лікарні забрала карета швидкої, яка відвезла його в Київ на станцію швидкої допомоги. Чи він щипав себе по дорозі, чи що, але вже тоді, в Києві у нього нібито знайшли ознаки побиття.”

Зате, кажуть депутати, нині, коли затверджений новий голова, у районі нарешті досягнуто миру і злагоди між гілками влади, “одразу провели засідання оновленої бюджетної комісії - пішли кошти на дитячі садки, школи й котельні”.

Історію, правда, ще не закінчено. Обидві сторони погрожують опонентам судовими позовами. Причому, сторона Гладишка упевнена в заангажованості суду броварського, а тому збирається судитися в Києві.

Дмитро Стаховський