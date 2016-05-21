Парубій виступає за створення Балто-Чорноморського союзу

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу “Рада”.

Він зазначив, що інтегруючись в європейські структури Україна має бути “одним із центрів прийняття рішень, одним із центрів впливу як велика потужна держава”.

Парубій висловив ідею роботи над тим, щоб “шукати майданчик для створення Балто-Чорноморського союзу як такого геополітичного простору, який може мати свою окрему вагу і в питанні політичної співпраці, і в питанні економічної співпраці, і в питанні оборонної сфери”.

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При цьому він вважає, що зокрема Польща, Литва, які підтримали Україну в боротьбі з путінською агресією, також зацікавлені “в цьому форматі”. “Зараз я проводжу відповідні необхідні політичні дискусії. Є різні шляхи для того, щоб цей майданчик зробити дієвим і ефективним, але вважаю, що ця ідея Балто-Чорноморського союзу, як одного з формату європейської інтеграції України є надзвичайно перспективною, важливою для нашої держави”.