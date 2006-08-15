Сьогодні Янукович вечерятиме у вузькому колі

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з дводенним візитом до міста Сочі Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачена участь прем’єр-міністра України в робочій вечері від імені глави уряду Росії Михайла ФРАДКОВА у вузькому колі, а також участь у концерті майстрів мистецтв РФ для президентів країн – членів ЄврАзЕС.

16 серпня український прем’єр планує зустрітися зі своїм російським колегою за участю міністрів України та Росії, зустрітися з Президентом Узбекистану Ісламом КАРІМОВИМ та Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Крім того, 16 серпня у Сочі український прем’єр візьме участь у відкритті сільськогосподарської виставки Республіки Таджикистан разом з президентами країн ЄврАзЕС.

Ввечері В.ЯНУКОВИЧ відбуде до Ялти, де планує провести зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

17 серпня В.ЯНУКОВИЧ планує повернутися до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 15-17 серпня в Сочі відбудеться неформальному саміт глав держав членів Євразійського економічного співтовариства. Зараз членами ЄврАзЕС є Росія, Казахстан, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан. Україна має статус спостерігача в цьому співтоваристві.