Вибори на окупованих територіях Донбасу можливі лише після виведення російських військ - нардеп

Про це заявив народний депутат від "Народного фронту" Євген Дейдей, коментуючи дискусію навколо "мінського мирного процесу".

"Так звані вибори на окупованих територіях і амністія, яка нібито має їм передувати, – це послідовна і чітка вимога Російської Федерації. Річ не в тім, чи теоретично можливо провести демократичні вибори на, наголошую, окупованих територіях. Згода України на такі вибори, як і на поспішне застосування будь-яких інших внутрішньополітичних механізмів врегулювання конфлікту на Донбасі, стане остаточним визнанням цього конфлікту внутрішньоукраїнським. Цього хоче Росія, і категорично не хочуть українська держава, українське суспільство", - наголосив Дейдей.

Для проведення виборів та оголошення амністії, наголосив він, спершу необхідно, щоб держава-агресор припинила війну проти України, вивела свої війська, - а її злочини отримали належну правову оцінку в світі, з гарантуванням Україні належної компенсації за ці злочини.

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"Росія не може вимагати чи "гарантувати" так зване політичне врегулювання в конфлікті, який сама ж одноосібно спричинила й продовжує. Її політичні й військові маріонетки на Донбасі повинні постати перед справедливим судом, а не претендувати на участь у виборах. Справжнє політичне врегулювання ситуації відбудеться дуже швидко й природньо після припинення агресії Російської Федерації. До того часу ці території мають офіційно вважатися тимчасово окупованими, - як і Крим. Заяви української дипломатії щодо питань звільнення Донбасу і Криму повинні звучати синхронно", - сказав Євген Дейдей.