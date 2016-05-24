Луценко передав справи деяких посадовців часів Януковича до військової прокуратури

Про це повідомив Громадському сам Луценко.

За його словами, було передано 4-5 прізвищ із санкційного списку, які «треба оперативно зробити частиною статті 255 владного ОЗУ (організованого злочинного угруповання - ред.) часів Януковича».

Водночас, Луценко не уточнив, які саме «санкційні прізвища» передали до військової прокуратури.

Читайте такожЛуценко: жодної готової справи проти чиновників Януковича для передачі у суд наразі немає

Раніше прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила Громадському, що Луценко передав до військової прокуратури усі справи так званого санкційного списку із 16 осіб.

Однак, 21 травня Юрій Луценко пообіцяв адвокатам родин Небесної Сотні, що до військової прокуратури передадуть справи виключно екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова та олігарха Сергія Курченка.

«Справи Арбузова і Курченка передаються заступнику військового прокурора Жербицькому. Справи по іншим високопосадовцям лишаються в УСР», — йдеться у повідомленні «Адвокатської дорадчої групи» у Facebook.

Читайте такожУ ГПУ прокоментували заяви про наміри Луценка залишити на посадах її старий керівний склад

Сам Горбатюк повідомив Громадському, що генпрокурор йому ще не пояснив, чим зумовлене таке рішення. «Зустріч з Луценком у мене призначена на завтра в Управлінні спецрозслідувань», — додав Горбатюк.