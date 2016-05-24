Гриневич: одне із пріоритетних завдань міністерства - модернізація змісту освіти

"Наш зміст освіти безнадійно застарів. І сьогодні весь цивілізований світ готує і наповнює зміст освіти, щоб це була освіта для життя, а не купа теоретичної інформації, яка весь час помножується", - заявила міністр в ефірі телеканалу ICTV, 23 травня.

За словами Лілії Гриневич, сьогодні зміст освіти має орієнтуватися на формування ключових вмінь компетентностей людини 21 століття. Це знання рідної мови, знання двох іноземних мов, математична грамотність, вміння застосувати математику для вирішення повсякденних завдань. Крім того, це ще вміння працювати в команді, критично мислити.

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Як зазначила міністр освіти, серед цього переліку є і культурна компетентність, яка повинна впроваджуватися з першого класу, коли дитина розвиває свій емоційний інтелект, і тривати до повного здобуття загальної середньої освіти.

"Через правильні тексти, які даються дітям для читання, через можливість на базі школи брати участь в гуртках і розвивати ті таланти, які дитині притаманні", - додала Лілія Гриневич.

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За її словами, сьогодні розпочато роботу над новими стандартами освіти. У зв’язку з цим, одне з важливих завдань Міністерства – навчити вчителів викладати за майбутніми новими стандартами.

"Можна написати чудовий компетентністний зміст, але якщо немає вчителя, який вміє і розуміє, яким чином це викладати – і реформа не відбувається", - підкреслила Лілія Гриневич.

Також відповідаючи на запитання експертів, міністр нагадала про особливе місце мистецької освіти в проекті закону "Про освіту".

Лілія Гриневич зазначила, що у законопроекті внесено зміни у правила щодо присвоєння вчених звань і наукових ступенів у мистецькій освіті. Адже митець, який виставляє свої картини на міжнародних престижних виставках, є визнаним художником, але якщо не написав роботу, яку фактично мають писати про його доробок мистецтвознавці, не може отримати вчене звання і бути професором у мистецькій академії. За її словами, таку норму було змінено, а в законопроекті внесені зміни щодо особливостей цієї освіти.

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"Я вважаю, що зараз в законі "Про освіту" ми достатньо повно виписали особливості мистецької освіти", - зазначила Лілія Гриневич.

Окрім того, міністр підкреслила важливість відкритості діяльності Міносвіти та готовність до співпраці з громадськістю. Лілія Гриневич нагадала, що для зв’язку можна використовувати всі інструменти комунікації: поштові скрині, соціальні мережі.

"Ми завжди готові пояснювати кожні наші кроки", - резюмувала вона.