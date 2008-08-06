Москва готує «дипломатичну зброю»?

Росія заявляє, що хоче проводити з Україною спільну аграрну політику. Поки подробиць не оголосили, експерти сумніваються, що це буде можливо в галузях торгівлі зерном і цукром, але були б раді, якби йшлося про продаж української продукції в Росії.

Росія домовляється про спільну аграрну політику з Україною, повідомив міністр сільського господарства Росії Олексій Гордєєв. За його словами, сторони обговорюють, як координувати політику на ринках третіх держав, зокрема, стосовно зерна, цукру і м’ясної продукції.

Так міністр звітував прем’єрові Росії Володимирові Путіну про результати переговорів із українськими урядовцями, включно з Прем’єром Юлією Тимошенко, які відбулися у Дніпропетровську.

Ця заява пролунала у той час, як на Заході гостро критикують аграрну політику самої Росії, а саме — її плани створити державну компанію з продажу зерна, яка контролюватиме близько половини експорту збіжжя.

На думку британської газети Financial Times, є загроза, що «Москва хоче перетворити продовольство на «дипломатичну зброю», так само, як «Газпром» маніпулює постачанням газу».

Тим часом президент Українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіца сумнівається, що Україна зможе координувати зернову політику з Росією.

«В Україні з великої п’ятірки зернотрейдерів лише одна компанія українська, всі інші транснаціональні і вплив на них уряд має досить незначний. У Росії ж навпаки; те саме стосується і Казахстану», – сказав експерт.

Алекс Лісіца також має застереження щодо перспектив спільної політики з продажу цукру. За його словами, в Україні в цьому році зменшилися посіви під цукровий буряк, і тому виробництво цукру впаде.

«Я думаю, що мова піде про забезпечення внутрішнього ринку цукром, а не про те, щоб його кудись експортувати», – вважає експерт.

Натомість, на думку президента Українського клубу аграрного бізнесу, координація з Росією корисна в тому разі, якщо міністри сільського господарства двох держав знайшли спільну мову щодо поставок української м’ясомолочної продукції до Росії.

Наразі Росія має претензії до якості українських товарів, і тому російські інспектори оцінюють кожне підприємство, перед тим як давати дозвіл на імпорт його продукції.

Радіо Свобода