"Повірте, я нічого не боюся": Савченко вперше виступила на волі після прибуття до України (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спілкування з журналістами в аеропорту "Бориспіль" після повернення з російського полону.

"Дуже дякую всім людям за те, що ви боролися за мене і за кожного", - сказала Савченко.

Вона додала, що дякує тим, хто бажав їй добра, адже завдяки цьому вона "вижила", а також тим, хто бажав їй зла, адже "назло вам я вижила".

"І хочу сказати дякую тим, хто був байдужий. Дякую, що не заважали", - додала льотчиця.

Крім того, Савченко заявила, що їде в Адміністрацію президента, де відбудеться її прес-конференція.

Савченко, звертаючись до представників мас-медіа, сказала: "Повірте, я відповім на всі ваші запитання. На найпаскудніші ваші запитання, на найкращі ваші запитання. Повірте, я нічого не боюся".

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Також українська льотчиця попросила вибачення у всіх матерів, чиї діти не повернулись з АТО чи досі залишаються у неволі. "Я на волі! Я хочу попросити вибачення у тих матерів, діти яких не повернулись з АТО, а я ще досі жива. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти яких сидять у неволі. Я хочу вам сказати: я не поверну мертвих, але готова завжди покласти своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз у неволі, була на волі!", - заявила Савченко.

Крім того, вона заявила, що патріоти повинні керувати в країні. "Усі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі, всім погано, але ми будемо жити, і герої будуть у Верховній Раді України... Герої будуть на заздрість російській Думі, і вони будуть на славу Україні, на подяку українському народу. У нас буде Верховна Рада складатися з тих людей, хто гідні... Ми будемо жити в Україні так, як гідно повинна жити людина", - заявила українська льотчиця.