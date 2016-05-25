Порошенко підписав указ про помилування російських спецпризначенців

Про це повідомляється на сайті президента.

Порошенко, розглянувши клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції Комісії у питаннях помилування та інші обставини, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України, "постановив помилувати: Александрова Олександра Анатолійовича, 1987 року народження, засудженого вироком Голосіївського районного суду м.Києва від 18 квітня 2016 року, – звільнити від подальшого відбування основного та додаткового покарань, та Єрофєєва Євгена Володимировича, 1985 року народження, засудженого вироком Голосіївського районного суду м.Києва від 18 квітня 2016 року, – звільнити від подальшого відбування основного та додаткового покарань".

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Указ набирає чинності з дня його підписання.