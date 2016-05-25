Порошенко підписав указ про помилування російських спецпризначенців
Президент України Петро Порошенко підписав указ про помилування засуджених російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Про це повідомляється на сайті президента.
Порошенко, розглянувши клопотання про помилування осіб, засуджених судами України, пропозиції Комісії у питаннях помилування та інші обставини, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України, "постановив помилувати: Александрова Олександра Анатолійовича, 1987 року народження, засудженого вироком Голосіївського районного суду м.Києва від 18 квітня 2016 року, – звільнити від подальшого відбування основного та додаткового покарань, та Єрофєєва Євгена Володимировича, 1985 року народження, засудженого вироком Голосіївського районного суду м.Києва від 18 квітня 2016 року, – звільнити від подальшого відбування основного та додаткового покарань".
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Указ набирає чинності з дня його підписання.