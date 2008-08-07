Грач: комуністи в "Артеку" не вчиняли замах на прапор України

Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ заявляє, що комуністи не вчиняли замах на державний прапор в Міжнародному дитячому центрі «Артек».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Л.ГРАЧА.

Комуніст назвав народного депутата від НУ-НС Юрія КАРМАЗІНА «скоростиглим прокурором». «Не знаючи суті, цей представник президентської політичної сили поспішив заявити про необхідність кримінальної розправи над комуністами, і промахнувся», - сказав Л.ГРАЧ. «Ніхто не вчиняв замах на державний прапор на сьогоднішній акції в Артеку, тим більше що там, біля стели, цього прапора і не було, так само як не було і будь-якої іншої державної символіки», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні кримські комуністи встановили на стелі МДЦ «Артек» (Велика Ялта) замість демонтованих нові радянські ордени. Крім того, під гімн Радянського Союзу підняли на флагштоку біля стели «Артека» червоний прапор.

Зі свого боку керівник інформаційної служби МДЦ «Артек» Олена МЄХ назвала сьогоднішню акцію комуністів піаром. Вона також повідомила, що ордени «Артека», які були демонтовані з головної стели, зараз «розміщені на почесному місці» - на стелі всередині «Артека» і в музеї історії «Артека». О.МЄХ також заявила, що «знімати державний прапор із стели державного підприємства України і вішати туди прапор країни, якої не існує, або прапор своєї партії – це не вкладається в людські рамки».

Ймовірно, грунтуючись на цій цитаті, Ю.КАРМАЗІН закликав кримську владу притягти комуністів до відповідальності «за зняття державного прапора» в «Артеку».