НФ пропонує якнайшвидше прийняти закон про спецконфіскацію та направити отримані кошти на оборону

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Народний фронт наполягає на тому, щоб Верховна Рада терміново прийняла рішення про збільшення оборонного бюджету. Треба якнайшвидше внести зміни до держбюджету 2016 року, щоб оперативно задовольнити додаткову потребу в фінансуванні державного оборонного замовлення. Це мінімум 3,6 мільярда гривень", - наголосив Бурбак.

Він зазначив, що асигнування на оборону й нацбезпеку необхідно щороку збільшувати і надалі, як це робив уряд Арсенія Яценюка, передбачивши 113 млрд грн у держбюджеті на 2016 рік.

"Цього вимагає від нас війна. Передусім, посилення обороноздатності й соціального забезпечення військовослужбовців та їх сімей", - зауважив Максим Бурбак.

Активізація бойових дій на Донбасі, наголосив він, засвідчує, що Росія не збирається дотримуватись Мінських домовленостей і намагається зброєю схилити Україну до поступок, метою яких є руйнування української державності.

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"Народний фронт" наполягав і наполягає: Росію треба зобов’язати, нарешті, виконати всі її зобов’язання за Мінськими домовленостями. Так зване "політичне врегулювання" можливе лише після повного відновлення суверенітету України на нині окупованих територіях", - наголосив Бурбак, додавши що питання Криму не повинно вирішуватися окремо від питання Донбасу.

Парламент, вважає Максим Бурбак, мусить прийняти закон про спецконфіскацію і направити отримані державою гроші на оборону.

"Гроші в нас лежать під носом, але Верховна Рада ніяк не наважиться на рішення. Я кажу про арештовані кошти Януковича. Необхідно якнайшвидше ухвалити закон про спецконфіскацію", - сказав Голова фракції.