Савченко не підготувала промову до відкриття Ради: "Я і так знаю, що сказати"

09:44, 31 травня 2016
Політика
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Народний депутат України Надія Савченко заявила, що не готувала спеціальної промови для виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Савченко / twitter.com/IvanKrulko

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами біля будівлі парламенту, інформує "112 Україна".

За словами Савченко, в даний час від співпраці з іншими депутатами вона отримувала в цілому позитивні враження.

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"Немає промови (не підготувала), я і так знаю, що я хочу сказати, я вийду і скажу. Якісь там заготовляти тези або ще що-небудь. От ви мені задаєте питання, я відразу реагую, що мені потрібно сказати. Я вдячна кожній науці, яку буду зараз отримувати, тому що я не політик і що таке політика я не знаю. Направити промову – немає (ніхто не намагався). Мені ніхто нічого не забороняє і я, в принципі, ніколи не дам собі нічого заборонити. Досить вже з мене заборон, натерпілась. Я поки що від співпраці зі своїми колегами-депутатами брала більше позитиву", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогоднішнє засідання Рада розпочнеться з виступу Савченко.

© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
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© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
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© УНІАН
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© УНІАН
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Савченко на своєму місці в залі парламенту /  © УНІАН
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