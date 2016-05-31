Канада вирішила поки не розглядати проект резолюції про безвізовий режим для українців

Як повідомляє Радіо Свобода, партія влади в Канаді - Ліберальна партія - не розглянула проект резолюції про безвізовий режим для українців під час з’їзду у Вінніпезі.

«Сам факт, що такий проект документа з’явився, є надзвичайно важливим. Поступово накопичується певна кількість ініціатив «знизу», які говорять про те, що питання безвізового режиму з Україною треба вирішувати», - сказав радник Посольства України в Канаді Марко Шевченко.

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Як заявили в Департаменті з імміграції, біженців та громадянства уряду Канади, Україна зараз не відповідає критеріям для скасування віз.

«Політичні рішення Канади стосовно віз приймаються на основі окремої оцінки кожної з країн. Департамент з імміграції, біженців та громадянства уряду Канади продовжує моніторити ситуацію в Україні, однак Україна зараз не відповідає критеріям для скасування віз. Ми продовжуємо розвивати послуги, які допоможуть українцям подорожувати в Канаду з багаторазовими візами», - сказала речниця Департаменту з імміграції, біженців та громадянства уряду Канади Ненсі Керон.

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Скасувати короткострокові візи українцям для туристичних та бізнесових потреб до Дня незалежності України 24 серпня запропонували представники Ліберальної партії Канади із провінції Саскачеван. Хоча питання так і не було розглянуто, це був єдиний проект резолюції, що стосувався б однієї країни, наголосив Шевченко.