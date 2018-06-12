Повінь у західній Україні - регата для Тимошенко і Ющенка, цунамі для Януковича

Повінь у Західній Україні не тільки стала масштабним екологічним лихом, але і привнесла помітні зміни в політичне життя країни. Справа навіть не в проведенні позачергової сесії парламенту для перерозподілу фінансових коштів на користь потерпілих, а в появі нового майданчика для публічних дискусій президента і прем`єра.

У швидкому відновленні нормального життя в постраждалих областях у Ющенка і Тимошенко є «піковий інтерес»: ця частина України забезпечила перемогу Віктора Андрійовича в 2004-му і дозволила Юлії Володимирівні почуватися впевнено за підсумками двох останніх парламентських кампаній. Необхідність збереження контакту з електоратом - додаткова мотивація для обох політичних лідерів. Ющенко навіть був змушений залишити кримську резиденцію, не маючи змоги спокійно спостерігати за Тимошенко, яка літає над затопленими районами. З боку видається, ніби глави держави і уряду найретельніше опрацьовують питання неперетинання власних графіків поїздок місцями, що пережили стихію, щоб не вступити ненароком у пряме протистояння.

При цьому Президентові вже вдалося обскакати прем`єра, адже саме його варіант бюджетних змін ліг в основу узгодженого законопроекту, одностайно прийнятого законодавцями на позачерговій парламентській сесії. Не збирається Віктор Андрійович відмовчуватися і надалі - його рейтинг пасивності не терпить. Вектори президентської активності різноманітні: від особистої участі у відновлювальних роботах до критики урядової пасивності в питанні ухвалення антипаводкової програми. Ющенко не забув похвалити рятувальників, але не залишає відчуття, що жорсткі оцінки окремих прорахунків прем`єр-міністра він приберіг «на десерт».

Не поспішає з остаточними висновками і Юлія Тимошенко. Глава уряду сьогодні більше стурбована швидкістю видачі компенсацій, збільшених вдесятеро на надзвичайному засіданні уряду. Прем`єр навіть узяла на себе функції Господа Бога, і запевнила жителів затоплених регіонів, що повеней більше не буде. Необачно. Прокололася лідер БЮТ і з пропозицією відмінити через повінь проведення військового параду в столиці на честь Дня Незалежності. Вона недооцінила мілітаристські настрої Президента Ющенка, не проявила стратегічної гнучкості. У нинішній ситуації для Тимошенко куди краще було б забезпечити участь у параді бійців МНС, які відзначилися в ході рятувальних робіт, а не намагатися відмінити урочистий військовий марш.

Нескладно здогадатися, що Президент і прем`єр ще неодноразово зійдуться в боротьбі з питань ліквідації наслідків повені. Якщо до останнього часу недосконалість політичної системи демонструвала робота парламенту чи проблеми у відносинах між урядом і президентським секретаріатом, то тепер лакмусовим папірцем стане відновлення нормального життя постраждалих регіонів. Як показало позачергове парламентське засідання 31 липня, Кабінету Міністрів не вдається проштовхнути сумнівні бюджетні ініціативи під соусом боротьби зі стихією. Це саме можна сказати і про бюджетний процес з прицілом на 2009 рік. Відсутність надійної парламентської більшості примусить уряд бути обачнішим, адже будь-який його прокол Банкова використає в своїх інтересах.

Масштаби підтоплення територій і дезорганізації життя громадян дозволяють припустити, що дострокових парламентських виборів цього року не буде. Проводити їх в умовах відновлювальних робіт, що тривають і досі, - м`яко кажучи, дивно. До того ж і БЮТ, і «Наша Україна» розраховують мобілізувати електорат у західних областях, які залишаються для них головним джерелом підтримки. Тому навіть формальний крах парламентської коаліції з відповідним рішенням Конституційного Суду призведе не до розпуску нинішнього скликання Верховної Ради, а до створення ситуативної парламентської більшості. Народним депутатам доведеться домовлятися і з тієї причини, що більшість виборців не зрозуміють виділення коштів на позачергові вибори у важкий для країни період. Основним політичним гравцям саме час готуватися до президентських виборів.

Повінь у Західній Україні може стати цунамі для рейтингу Віктора Януковича. Лідер найбільшої опозиційної сили власного ставлення не проявив, особисто постраждалі регіони не відвідав, ніяк не висловився про те, що сталося. Остання новина на його персональному інформаційному сервері повідомляє про участь Віктора Федоровича в літургії у Києво-Печерській Лаврі. І тиша... Напевно, в більшості європейських держав подібна поведінка головного опозиціонера вже викликала б хвилю обурення, але у нас вождь «регіоналів» продовжує почуватися впевнено. Парадоксально, але факт.

Євген Магда