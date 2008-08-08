Грач лякає війною в Криму

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає, що в Криму може повторитися сценарій, подібний південно-осетинському.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні в Сімферополі.

«Те, що відбулося в Південній Осетії, - це кривавий привіт від Михайла СААКАШВІЛІ (Президента Грузії – УНІАН) – Віктору ЮЩЕНКУ (Президенту України – УНІАН), і ми дуже стривожені, що ЮЩЕНКО може наслідувати цьому прикладу, і піти шляхом розпалювання ворожнечі й пролиття крові в Криму», - сказав Л.ГРАЧ.

«Біда, що сьогодні звалилася на голови в даному випадку і південно-осетинського, і російського народів, і народів всього Кавказу, має набатом прозвучати в Криму. Знаючи, який курс на втягування України в НАТО проводить ЮЩЕНКО, кожний з нас має віддавати собі звіт, що повторення південно-осетинського горя уготоване натовцями і для Кримської автономії», - заявив Л.ГРАЧ.

Він висловив переконання, що «ЮЩЕНКО в осяжному майбутньому піде по стопах СААКАШВІЛІ і розв`яже війну в Криму». «І навіть якщо не буде ЮЩЕНКА, але на його місце прийде такий самий проамериканський Президент, всі повинні знати тепер: нас у цьому разі чекає доля Південної Осетії», - сказав лідер комуністів Криму.

Він закликав до об`єднання «антинатовських зусиль».