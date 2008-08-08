Саакашвілі: якщо Росію не зупинити, її танки підуть по європейських столицях

Президент Грузії Михайло Саакашвілі у п`ятницю увечері в прямому ефірі грузинських електронних ЗМІ заявив про 30 загиблих грузинських громадян під час бойових дій в Південній Осетії.

"На жаль, внаслідок бойових дій і авіаударів загинули до 30 чоловік. Природно, більшість з них військові", - сказав він.

Саакашвілі розцінив дії Росії як "відверту агресію". "Ми не вжили заходів для того, щоб зупинити російські військові сили. Але якщо цього не зробить міжнародне співтовариство, то російські танки опиняться в європейських столицях", - сказав він.