Парубій розповів, як буде боротися з "законодавчим спамом"

Про це в інтерв'ю виданню "Новое Время" розповів голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

"В середу будемо працювати в комітетах, акцент зміститься з політичного на професійний аспект підготовки законів. У п'ятницю замість засідання будуть парламентські слухання, на які зможуть потрапити люди з усієї України. Замість двох пленарних тижнів у місяці буде три, кількість пленарних засідань збільшиться", - зазначив Парубій.

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За його словами, законопроекти потрібно ставити на голосування за умови позитивного висновку бюджетного комітету.

"У нас іноді в Раді, особливо напередодні виборів, приймається стільки популістських законів, що бюджету США на все не вистачить, не те що України. Законопроекти також обов'язково будуть розглядатися Комітетом з боротьби з корупцією та Комітетом з питань євроінтеграції", - заявив Тука.

"Це буде наша боротьба з законодавчим спамом, коли вносяться тисячі законопроектів, але більшість з них не має ніякого сенсу", - додав Тука.

Повний текст інтерв'ю читайте у новому випуску "Новое время" від 3 червня 2016 р.