Ющенко привітав Кучму з ювілеєм

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав колишнього главу Української держави Леоніда КУЧМУ з 70-річним ювілеєм.

“З повагою ставлюся до Вашого внеску в розбудову української державності”, - йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА, повідомляє прес-служба Президента.

“Нехай Ваш досвід та активна громадська діяльність і надалі служать національним інтересам українського народу” – підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО побажав Л.КУЧМІ міцного здоров`я та довголіття, “нехай негоди оминають Ваш дім і родину. Щастя Вам і благополуччя”.

Свої вітання Президент надіслав і колишньому меру Києва, народному депутату Олександру ОМЕЛЬЧЕНКУ, який сьогодні також святкує 70-річчя.

“З великою шаною ставлюся до Вашого професіоналізму, багатого досвіду і значного особистого внеску в розбудову місцевого самоврядування та розвиток столиці нашої держави - міста Києва”, - відзначив В.ЮЩЕНКО.

Він висловив впевненість, що принциповість, ініціативність та активна політична діяльність О.ОМЕЛЬЧЕНКА і надалі будуть слугувати національним інтересам українського народу.