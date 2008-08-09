Ющенко радився з Саркозі, Адамкусом і Соланою

У зв`язку із збройним конфліктом у Південній Осетії (Грузія) Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить активні консультації з лідерами світових держав та керівниками Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, сьогодні глава Української держави провів телефонні розмови з Президентом Литви Валдасом АДАМКУСОМ та Франції Ніколя САРКОЗІ та із Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єром СОЛАНОЮ.

Головна темою цих консультацій стало припинення збройного конфлікту в Південній Осетії та початок мирних переговорів.

Під час консультацій В.ЮЩЕНКО, зокрема, закликав співрозмовників допомогти постраждалим регіонам Грузії відновити зруйновану інфраструктуру, житлові оселі та надати гуманітарну допомогу.

Президент України наголошує на важливості якнайшвидшого припинення збройного протистояння, що б запобігло подальшій ескалації конфлікту та дало можливість уникнути людських жертв.

Увечері Президент планує провести телефонну розмову з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ на тему врегулювання конфлікту в Південній Осетії.

Окрім того, в розмові з Президентом Франції В.ЮЩЕНКО обговорив підготовку до проведення саміту Україна - ЄС, який відбудеться 9 вересня.