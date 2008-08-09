Чорноморський флот вирушив блокувати Грузію з моря

20:16, 09 серпня 2008
Політика
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Повідомляють ЗМІ

Кораблі Чорноморського флоту Росії здійснюють пересування в акваторії Чорного моря, прилеглій до морського кордону Грузії. Телеканал CNN підтверджує активність кораблів ЧФ біля узбережжя Абхазії. Інформацію про перегрупування кораблів російського Чорноморського флоту підтвердили деякі грузинські інтернет-видання.

За словами неназваного військового джерела, такі дії означають підготовку до морської блокади Грузії і це потрібно для відвернення постачань до Грузії озброєнь морським шляхом. За версією РосБізнесКонсалтингу, "після того, як грузинські війська були вибиті з Цхінвалі, авіасполучення з Грузією перерване, а надмірна військова активність Тбілісі придушена, Росія береться до придушення активності економічної".

За даними осетинського радіо, з посиланням на джерело в силових структурах Абхазії, кілька грузинських бойових кораблів спробували наблизитися до берегів Абхазії. Спробі запобігли кораблі Чорноморського флоту Росії, "відкривши загороджувальний вогонь".

 

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