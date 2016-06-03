"Хороші новини з України": у Держдепі прокоментували зміни до Конституції в частині правосуддя

Про це повідомляє сайт Держдепартамента США.

«Хороші новини з України. Ми вітаємо Верховну Раду з прийняттям змін до Конституції і початком імплементації законодавства, яке збільшить незалежність судової системи, зробить її більш відповідальною та ефективною», - сказав Тонер.

Він зазначив, що зміни в Конституції – «це важливий крок у боротьбі з корупцією в Україні, а також в напрямку задоволення бажання українців мати більш прозору систему судів».

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 червня ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524). За дане рішення проголосували 335 народних депутатів.