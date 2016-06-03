Савченко обурилася роботою депутатів у Раді: ми найо..ємо людей кожен день (відео)

Про це вона заявила у Верховній раді, йдеться у відео ЄвроМайдану.

За її словами, бере, наприклад, одна депутат поправки до пенсійної реформи чи до якогось пенсійного закону.

"Вона говорить красиві слова, я слухаю і розумію, так, правильно. Я натискаю кнопку "за". Потім я розумію, висмикую картку, покажіть мені поправку... Я відкриваю поправку. Я не можу зрозуміти, як так можуть робити депутати. Вона говорила про одне, поправка про інше", - висловила обурення Савченко.

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Нардеп розповіла, що вона інтуїтивно витягла картку під час голосування, тому що "на жаль, знала того депутата, коли "була народом".

Проте наступного разу, стверджує Савченко, вона підійде до цієї народної обраниці, якщо ще раз таке станеться у парламенті.

"Я підійду до неї і скажу: "Якщо ще раз почую таку маячню у Верховній Раді, якщо отак працює Рада, то, ми, вибачте мені, найо..ємо людей кожен день. От я так працювати не хочу", - підсумувала Савченко.