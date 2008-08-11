Російські війська відрізають Грузію від Чорного моря?

Як стверджує МЗС Грузії, російські війська просунулися на 40 кілометрів від кордону Абхазії та Грузії вглиб країни. Грузинська сторона стверджує, що військовослужбовці РФ на бронетранспортерах зайняли місто Сенакі, повідомляє Reuters.

Держміністр Грузії з питань реінтеграції Темур Якобашвілі стверджує, що російські війська ввійшли до міста Зугдіді і повністю його контролюють.

Раніше російське військове командування неодноразово стверджувало, що російські війська не вводитимуться на де-факто територію Грузії.

Російські військові підтвердили факт ведення "превентивних дій" в районі Сенакі, проте заявили, що війська "тільки підійшли до міста".

"Російські миротворці та додані їм військові підрозділи проводять заходи з метою недопущення обстрілу Південної Осетії і російських миротворців грузинською артилерією, недопущення перегрупування грузинських військових сил і засобів з метою здійснення ними нової агресії щодо Південної Осетії", заявили представники військового командування. Цю інформацію наводить РІА Новости.

Російські журналісти уточнюють, що в Зугдіді, а також кількох інших районах західної Грузії не залишилося представників силових структур Грузії. Посилаючись на очевидців, агентство повідомляє, що з найближчих районів виїхала більша частина населення. "Повністю залишено грузинські сіла на кордоні з Абхазією. Російські миротворці продовжують рух углиб Західної Грузії, практично не зустрічаючи ніякого опору", - повідомляють вони.