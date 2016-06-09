Парубій закликає уряд Франції не пом'якшувати санкцій проти Росії

Про це йдеться у зверненні спікера з приводу рішення Сенату Франції про пом’якшення санкцій щодо Російської Федерації, яке оприлюднене прес-службою.

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«Сенат Франції ухвалив резолюцію про пом'якшення санкцій щодо Росії. Росії, яка є агресором, яка розв'язала війну у Європі та анексувала територію України. Розумію, що кінцеве рішення буде ухвалювати уряд – тому дуже сподіваюся, що це рішення буде зваженим і мудрим. Я хочу нагадати, що саме Франція подарувала світові повагу до цінності свободи.

Я хочу нагадати, як у 1940 році після нападу Вермахту світ об'єднався та став на захист Франції. У перші дні вторгнення гітлерівської Німеччини на територію Франції сотні українців на заклик Українського національного союзу вступили до лав французького іноземного легіону боронити незалежність Франції», - зазначається у зверненні Голови Верховної Ради.

Представники різних націй світу вступали до французького Руху Опору. Так, у рядах французького Опору боролися два українські курені: імені Тараса Шевченка та Івана Богуна.

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«Зараз Україна перебуває у такій самій боротьбі, як і Франція у сорокових роках ХХ століття. Тому ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів.

Ми знаємо, що французи як ніхто розуміють, що таке окупація, що таке боротьба за свою незалежність. Я не хочу думати, що цінності, які несе світу Франція, можуть бути піддані ревізії на догоду політичним чи комерційним інтересам. Це цінності волелюбності та захисту свободи», - підкреслює спікеру зверненні, і додає: «Я запитую у себе: що би зараз зробив Шарль де Голль, який зумів об'єднати весь світ для визволення Франції? Як би він сьогодні вчинив, коли ми маємо ідентичну ситуацію, – коли Україна об'єднала весь світ проти російських окупантів. Чи дозволив би де Голль зруйнувати коаліцію вільного світу проти агресора, проти окупації, проти російських танків на Сході України».

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Парубій також наголошує, що «вільна і незалежна Україна – це запорука вільної Європи. Зараз наші громадяни гинуть на фронті на Донбасі, зокрема, і за свободу Франції, за свободу вільної Європи, за свободу всього вільного світу».

Голова Верховної Ради України звернувся до Уряду Франціі зазначив, що « комерційні інтереси не можуть стояти вище духу свободи, який став символом Франції у світі», а також, закликав уряд Франції не пом'якшувати санкцій проти Росії.