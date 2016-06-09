НАБУ розслідує 148 кримінальних проваджень - Ситник

Про це Ситник заявив на засіданні Нацради з питань антикорупційної політики під головуванням президента Петра Порошенка, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«На сьогоднішній день у провадженні детективів НАБУ перебуває 148 проваджень, 15 проваджень скеровано до суду, з них 8 стосується представників судової гілки влади. Ще 35 особам оголошено про підозру», - повідомив Ситник.

Читайте такожНАБУ має 841 сторінку "чорної бухгалтерії" Партії регіонів за 2008-2012 роки

Директор НАБУ зазначив, що доступ до державних реєстрів є важливим інструментом у боротьбі з корупцією, в тому числі при переатестації суддів.

«До нас було направлено запит на 381 суддю. По 235 суддям були сформовані матеріали, які свідчили про можливі певні ризики, і 46 з цих суддів відмовились від подальшої атестації та пішли у відставку», - повідомив Ситник, додавши, що статки деяких суддів шокували: у їх власності до 20 об’єктів нерухомості, по декілька дорогих машин.

Також Ситник повідомив, що на даний момент у штаті Бюро працює майже 500 осіб, ще 200 – вакансії, в основному на посади детективів. Влітку заплановано проведення ще одного конкурсу.