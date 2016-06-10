Гройсман зустрівся із статс-секретарями федеральних міністерств Німеччини

Сторони обговорили напрямки поглиблення співпраці країн, хід реформ в Україні та перспективи лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, Гройсман виступив за поглиблення співпраці України та Німеччини у різних напрямках. Зокрема, він зауважив на необхідності якомога швидшого створення Німецько-української торгово-промислової палати.

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Прем’єр-міністр розповів співрозмовникам про напрямки і пріоритети діяльності Уряду щодо проведення необхідних реформ.

"Ми провели фінансову децентралізацію, передали максимально усі можливі повноваження на місця. У нас залишився ще один важливий процес - створення самодостатньої громади. Це зараз найголовніший наший виклик", - зазначив він.

Одним з важливих пріоритетів уряду є досягнення енергоефективності. У цьому контексті прем’єр-міністр нагадав, що уряд запровадив ринкову ціну на газ. Він також виступив за поглиблення співпраці із Німеччиною у даній сфері.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна виконала План дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму і очікує на відповідне позитивне рішення ЄС.

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Крім того, сторони обговорили стан виконання Мінських домовленостей та питання продовження санкцій відносно Російської Федерації. У цьому контексті Гройсман поінформував співрозмовників про ситуацію на Донбасі.

Статс-секретарі федеральних Міністерств Німеччини висловили готовність до продовження і розвитку співпраці із Україною. Вони підкреслили важливість проведення реформ в Україні, що сприятиме зміцненню економіки та держави в цілому, а також урегулюванню конфлікту на сході країни.

Співрозмовники також наголосили на необхідності повного виконання Мінських домовленостей та відновлення суверенітету України.