Ющенко: свобода варта того, щоб за неї боротися

«Свобода варта того, щоб за неї боротися”. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на центральному майдані Тбілісі на мітингу в підтримку грузинської єдності. Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Звертаючись до грузинського народу, Український Президент відзначив: “Ми сьогодні пролетіли багато тисяч кілометрів. У нас була величезно важка дорога до вас. Але ми знали, що ми сьогодні повинні бути тут. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова: Грузія - наш друг. Грузини - наші друзі. Сьогодні, тут, у самі тяжкі часи для Грузії ми говоримо, що ви маєте право на свободу, право на незалежність”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “ми проїхали ці тисячі кілометрів, щоб продемонструвати грузинському непокірному народу саме святе почуття - це почуття солідарності. Це почуття того, що наше серце належить вам”.

Він підкреслив, що “пройде час, і споглядатимемо ці тяжкі сторінки нашої історії як дорогу, яку мужньо пройшла грузинська нація. Свобода варта того, щоб за неї боротися. Ми завжди повинні пам`ятати, що грузинська нація достойна бути незалежною. Ми приїхали підтвердити вашу суверенність, вашу незалежність, вашу територіальну цілісність. Це є нашими цінностями”.

В.ЮЩЕНКО запевнив: “Ви ніколи не будете одні. Я дякую за українські прапори на цьому майдані. Це говорить про те, що нас мільйони”.

“І тому я своє вітання дружньому грузинському народові хотів би закінчити святими словами - незалежна Грузія є, незалежна Грузія вічно буде. Слава кожному із вас, які у самі тяжкі години для своєї вітчизни прийшли на Майдан. Тому слава кожному із вас і слава Грузії!”, - завершив свій виступ Президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Естонії Томас ІЛЬВЕС, Президент Литви Валдас АДАМКУС, Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ та прем`єр-міністр Латвії Івар ГОДМАНІС прибули до Тбілісі. Запланована їхня зустріч Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ, головною темою якої стане пошук шляхів мирного врегулювання південно-осетинського конфлікту.