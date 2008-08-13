Комітет ВР розгляне ситуацію в Грузії
05:18, 13 серпня 2008Політика
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Про це повідомив Анатолій Гриценко
У четвер, 14 серпня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони розгляне ситуацію, що склалась в Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.
За його словами, на засідання будуть запрошені керівники Міністерства закордонних справ, Генерального штабу Збройних Сил України, Військово-Морських Сил ЗСУ та розвідувальних служб.
А.ГРИЦЕНКО зауважив, що учасники засідання обговорять воєнний конфлікт між Грузією і Росією, щоб запропонувати заходи, які мінімізують його наслідки для України.
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