Комітет ВР розгляне ситуацію в Грузії

У четвер, 14 серпня, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони розгляне ситуацію, що склалась в Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

За його словами, на засідання будуть запрошені керівники Міністерства закордонних справ, Генерального штабу Збройних Сил України, Військово-Морських Сил ЗСУ та розвідувальних служб.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що учасники засідання обговорять воєнний конфлікт між Грузією і Росією, щоб запропонувати заходи, які мінімізують його наслідки для України.