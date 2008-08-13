Ющенко: процес нормалізації ситуації у Грузії розпочався

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що план мирного врегулювання південноосетинського конфлікту буде прийнятий найближчим часом.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив у вівторок пізно ввечері в інтерв`ю українським та закордонним журналістам у Тбілісі після мітингу на підтримку єдності Грузії.

«Найголовніше, про що сьогодні можна говорити, - процес нормалізації ситуації розпочався», - наголосив глава держави. На думку В.ЮЩЕНКА, сьогодні вже є сигнали, які дають змогу говорити про певний прогрес у цьому напрямку та сподіватися на успішне розв`язання конфлікту.

Говорячи про заплановану зустріч у Тбілісі за участю лідерів демократичних країн, Президент України наголосив: «Наша мета - сформувати основу для нормальних переговорів і врахувати всі особливості, всі позиції сторін, які потрібні для мирного врегулювання. Очевидно, - зазначив глава Української держави, - для грузинської сторони «надактуальним» залишається питання територіальної цілісності».

Сьогодні вночі В.ЮЩЕНКО повернувся з Тбілісі до Києва.