Депутати від НУ-НС пропонують скликати ВР і оцінити дії Росії

Народні депутати, які представляють Українську народну партію і входять до фракції НУ-НС, подали на реєстрацію до парламенту проект Заяви Верховної Ради України "Про військову агресію Росії проти Грузії".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП.

На переконання лідера УНП, одного із авторів проекту заяви Юрія КОСТЕНКА, «парламент України повинен зайняти чітку позицію щодо військових дій у Грузії».

Зокрема, в проекті заяви зазначається, що “дії російської влади принципово виходять за формат миротворчої діяльності". Проект заяви передбачає оцінку дій російської влади як «військової агресії Росії проти Грузії».

“Через вторгнення російських військ на грузинську територію Росія розпочала практичну реалізацію своєї агресивної військової доктрини та зовнішньої політики, що нині спрямовані не тільки на відновлення російського політичного впливу на нові пострадянські держави, але й на анексію їхніх територій та повномасштабну реінтеграцію в новітню російську імперію” – сказано у проекті заяви.

В ній також йдеться про те, що “військова агресія Росії стала до певної міри результатом політики «умиротворення агресора» з боку деяких урядів «старої Європи» щодо Росії, що виявилось, зокрема, у блокуванні керівництвом Німеччини та Франції процесу приєднання України та Грузії до Плану дії щодо членства в НАТО”.

В проекті заяви зазначається, що “військова агресія Росії проти Грузії створює потенційну загрозу і для безпеки України, яка прагне мати по всьому периметру своїх кордонів зону миру і стабільності. Особливу небезпеку для України несуть плани Росії з використання в конфлікті сил Чорноморського флоту РФ”.

В проекті документа висловлюється вимога від Росії вивести свої війська з території Грузії. Також міститься заклик до міжнародної спільноту “замінити так званий «російський миротворчий контингент» в Грузії, який став безпосереднім учасником конфлікту та своєю тривалою заангажованістю на боці сепаратистів дискредитує статус міжнародних миротворчих сил”.

Представники УНП звернулися до колег по коаліції з НУ-НС і БЮТ, аби ті підтримали скликання позачергового засідання Верховної Ради, на якому парламент розгляне своє ставлення до російської військової агресії в Грузії, повідомили в прес-службі партії.