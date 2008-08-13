ЗМІ Грузії: російські війська потопили грузинські кораблі

Російські війська залишили чорноморське місто Поті у вівторок пізно вночі після того, як потопили кілька кораблів, що належать Збройним силам Грузії.

Про це в середу повідомив журналіст місцевої радіостанції Поті, пише Українська правда з посиланням на Civil Georgia.

Як заявив він Тбіліському бюро Радіо "Свобода", кораблі були виведені вглиб моря і потоплені. Відповідно до цього повідомлення, таких дій уникли лише два катери Берегової охорони Грузії.

Дану інформацію підтвердив і секретар Ради національної безпеки Олександр Ломая.

За його словами, мер міста Поті просив російських військових не топити кораблі хоча б біля пристані.

"Після чого вони принесли вибухівку, вивели кораблі в море і потопили неподалік узбережжя", - заявив Ломая.