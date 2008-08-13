Кріль каже, що через амбіції Тимошенко Україна може втратити суверенітет

Лідер політичної партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ заявляє, що через амбіції прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Україна може втратити свій суверенітет

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру” про це він сказав, коментуючи “бездіяльність уряду Ю.ТИМОШЕНКО та незрозумілі дії української опозиції щодо збройного конфлікту на території Грузії”.

«Україна понад 300 років йшла до своєї незалежності, і через 18 років після її здобуття, через особисті амбіції головних українських політиків, знаходиться на порозі втрати суверенітету Української держави» - заявив І.КРІЛЬ.

«Події у Грузії є далеко не другорядними для України. Імперські амбіції російського керівництва починають втілюватись у конкретні кроки. Грузія – це лише початок. Наступною буде Україна. Сьогодні це стає очевидним. Про це відкрито заявляють політики як в Україні, так за її межами», - наголосив він.

І.КРІЛЬ вважає, що «відвернути загрозу військових дій на території України, які зачеплять кожну українську родину, може лише консолідована позиція головних українських політиків та політичних сил».

«Але, на жаль, наші головні політичні гравці сьогодні більше переймаються своїми особистими планами, які у першу чергу направлені не на захист національних інтересів України та її народу, а на задоволення їх амбіцій, пов’язаних із наступними президентськими виборами» - наголосив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ впевнений, що «ТИМОШЕНКО із БЮТом більше хвилюються за те, як задовольнити російське керівництво, заручившись його підтримкою у наступній президентській кампанії, а не тими кроками, які можуть унеможливити повторення грузинського варіанту в Україні».

«Тому, вже майже тиждень від початку конфлікту, прем’єр-міністр України, забравшись на відпочинок на один із островів Середземного моря разом із своїми соратниками із СДПУ(о), мовчить та робить вигляд, що для України події на Кавказі є із розряду другорядних, замість того, щоб підписати та оприлюднити вже прийняті урядом України постанови щодо діяльності Чорноморського флоту Росії на території України» - стверджує народний депутат.

На його думку, «тому і комуністи з Партією регіонів, діючи у тому ж ключі, організовують мітинги та пікети на півдні та сході України, направлені на підтримку імперських амбіцій російського керівництва».

«Залишаються відкритими два запитання. Перше – як Ю.ТИМОШЕНКО, П.СИМОНЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ ділитимуть підтримку російської правлячої верхівки на наступних президентських виборах в Україні. Друге – доки українські громадяни віритимуть українським політикам, які за підтримку їх особистих амбіцій готові продаватись і продавати як національні інтереси України, так і інтереси кожного її громадянина», - додав І.КРІЛЬ.