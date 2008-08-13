Трудоголік-Черновецький продовжив собі відпустку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ продовжив свою відпустку по 20 серпня.

Як повідомили УНІАН в управлінні кадрової роботи і нагород Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження про відпустку мера столиці підписано 11 серпня.

Згідно з цим документом, на період відсутності на роботі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в.о. голови КМДА призначено першого заступника голови Анатолія ГОЛУБЧЕНКА, який приступив до виконання цих обов’язків ще з 28 липня.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спочатку пішов у відпустку на три тижні - з 20 липня по 9 серпня.

Перед цим, говорячи про свій намір відпочити, мер столиці сказав, що він трудоголік і у відпустці зазвичай не затримується. «Тому що мені складно знаходитися поза станом активної діяльності довгий час», - пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він відмовився повідомити журналістам про місце відпочинку: "А ось і не скажу, тому що ви приїдете і мене зніматимете".