Регіонали хочуть оголосити бойкот Саакашвілі

Народний депутат України від Партії регіонів Юрій БОЙКО вважає, що поки Михайло СААКАШВІЛІ залишається Президентом Грузії, її членство в ГУАМ також має бути тимчасово припинене.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, таку думку Ю.БОЙКО висловив, коментуючи намір Грузії вийти зі Співдружності Незалежних Держав.

«Якби навіть Михайло СААКАШВІЛІ не виступив з такою ініціативою, його перебування в СНД все одно припинилося б за ініціативою інших країн Співдружності. Я вважаю, що після того, що Президент Грузії зробив з мирними громадянами своєї країни, Україні слід відмовитися від контактів з ним без крайньої необхідності. Крайня необхідність – це переговори про припинення бойових дій і вбивств людей. Поки СААКАШВІЛІ залишається Президентом Грузії, її членство в ГУАМ також має бути тимчасово припинене. Або, якщо це рішення не схвалять інші учасники блоку, Україна сама має вийти з ГУАМ», - заявив Ю.БОЙКО.

На думку депутата, схвалення дій М.СААКАШВІЛІ офіційним Києвом може мати найсерйозніші наслідки для внутрішньополітичної ситуації в країні.

Також Ю.БОЙКО пропонує Верховній Раді України прийняти звернення, що засуджує застосування сили проти мирних жителів у Південній Осетії. «Я впевнений, що всі відповідальні парламентські сили, які думають про майбутнє України і відкидають саму можливість застосування армії проти мирних громадян, підтримають цю позицію. Це потрібно в першу чергу самій Україні», - заявив політик.