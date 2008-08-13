На корабель Чорноморського флоту напали грузинські катери

Один з кораблів Чорноморського флоту напередодні знову атакований з боку Грузії групою швидкохідних катерів, повідомив заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ Анатолій Ноговіцин. За його словами, це сталося в 23:25 мск 12 серпня, після попереджувально-загороджувальних залпів катери відійішли в бік грузинського порту Поті.

Як зазначив А.Ноговіцин, на даний момент Чорноморський флот забезпечує доставку гуманітарних вантажів і "сприятливі умови на користь миротворчої операції". Нині сторони перебувають у стадії переходу до постконфліктного врегулювання, коли дотримуються зобов`язання щодо незастосування військової сили, сказав він.

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