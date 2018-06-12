Навіть у Партії регіонів не всі схвалюють дії Росії

Ми звернулися до представників Партії регіонів оцінити дії Росії в зоні грузино-російського конфлікту.

Ганна Герман:

НА МАЙДАНІ У ТБІЛІСІ ЮЩЕНКО ВИГЛЯДАВ ДУЖЕ ДОБРЕ

У цій ситуації кожна держава відстоює свої національні інтереси. Грузія – свої, Росія – свої. І було б дуже добре, якби Україна теж відстоювала свої національні інтереси, а не ув’язувалася в якісь односторонні зобов’язання.

Тут можна зрозуміти і Росію, яка дбає про свій національний інтерес, і Грузію, яка теж дбає про свій національний інтерес. Залишається тільки зрозуміти Україну – де ж її національні інтереси? А національні інтереси України – мати добрі відносини з усіма сусідами.

Потрібно дуже міцно думати, що говорити на майданах, які обіцянки давати.

Позиція України однозначно ще більше погіршить українсько-російські відносини. Тому що не можна односторонньо ставати на чийсь бік. І коли вчора на майдані у Тбілісі Президент Ющенко заявив, що проблеми Грузії – це наші проблеми… Скажу вам, що ці слова – це величезне зобов’язання для України. Потрібно думати, що говорити! Що це означає? Що ми глибше втягуватимемося в цей конфлікт? Посилатимемо туди своїх хлопців?

Гадаю, Україна має достатньо своїх проблем.

Не дай Бог, спровокувати щось подібне, що відбувається в Грузії, в Україні!

Сподіватися на чию допомогу? Знаєте, чужинці прийдуть і підуть, а наші проблеми залишаються нам.

Потрібно відкинути всі емоції. Я вчора слухала виступ Президента... Можливо, я десь розумію емоції Віктора Ющенка. Йому це все дуже близько: мітинг, атмосфера майдану, і мушу сказати, що вчора він виглядав дуже добре. Проте після майдану починається реальне життя, а в ньому потрібно виконувати обіцянки, дані на майданах.

Тому політики високого рангу не мають права на почуття.

Ярослав Сухий:

НА МІСЦІ РОСІЯН Я Б ЗАЙШОВ У ТБІЛІСІ Й ЗААРЕШТУВАВ СААКАШВІЛІ

Дії Росії абсолютно адекватні. Адже була агресія з боку "Сракашвілі", який ні з того ні з сього, при повній пам’яті напав на свою територію. Якщо він вважає, що Південна Осетія – це його територія, то чому він зрівняв з землею Цхінвалі (ці дані не мають підтвердження. – Авт.).

Як могла Росія спокійно спостерігати, як гинуть її люди, її миротворчі сили? (Дані про масову загибель в Південній Осетії не має підтвердження. – Авт.). Тому з боку Росії була абсолютно адекватна реакція.

Я б на місці Росії зайшов у Тбілісі, взяв би Саакашвілі й посадив у тюрму.

Це моя така особиста позиція.

Я дивився російське телебачення і дивився українське… Скажу, що мені соромно за українську пресу, за продажну проституйовану телевізійну сітку. Яка замість інформаційної справи, займається звичайною пропагандою. Наприклад, учора в новинах почув таке: «Нам сказали, що росіяни в Горі розбомбили шпиталь, загинули діти. Ми самі не бачили, але нам казали». Це що таке: преса чи баба Параска?

Україна мала б зберігати свій суверенітет, а не роздавати оцінки, що такої держави як Південна Осетія не існує. (Південна Осетія насправді не є визнаним державним утворенням. – Авт.).

Олександр Лавринович:

КОНФЛІКТ СПАЛАХНУВ З ВИНИ ГРУЗІЇ, АЛЕ ПОТІМ БУЛИ ЦІЛКОМ НЕАДЕКВАТНІ ДІЇ РОСІЇ

Я вам скажу свою реакцію як політика і громадянина, який небайдуже було спостерігати за тим, що відбувалося. І в мене склалося враження, що, з одного боку, керівництво Грузії виявилося зовсім неадекватним щодо ситуації, яка склалася після здобуття Грузією незалежності. Вона відійшла від домовленостей, досягнутих одразу після проголошення незалежності й пустила залповий вогонь по мирному сплячому місту.

Коли 8 серпня я спостерігав це по телевізору, то просто не вірив у це… Це втрата будь-якого розуміння своєї відповідальності за влісні дії.

Я не знаю, хто може виправдати цей крок керівництва Грузії. У принципі це першопричина всього, що було потім.

Дії, які потім вчинила Російська Федерація, тобто коли її війська вийшли за межі конфліктної зони, я теж не можу зрозуміти.

Звичайно, тут можна б було провести аналогію з тим, що було зроблено в Сербії. Під час конфлікту в Косово раптом почали бомбити Белград і знищили всю інфраструктуру. Навіщо? Не знаю, хто міг би пояснити це навіть сьогодні.

Тут цілком можна провести аналогію, правда, у меншій мірі.

Можна зараз багато про що говорити, але є факт – постраждало невинне, беззахисне населення. Якщо шукати винних, то, як на мене, одного винного немає.

Конфлікт спалахнув з ініціативи сьогоднішнього керівництва Грузії. Проте потім були цілком неадекватні дії Росії.

Винні обидві сторони, тільки масштаби вини різні, тут не можна поставити знак рівності.

Хотілося б, аби в діях нашої сьогоднішньої влади було більше турботи про національні інтереси України: сьогодні і в перспективі. І щоб було менше особистісних моментів у наших високопосадовців.

Підтримка Грузії Україною відіб’ється на Україні негативно.

Опитувала Ксеня Лесів