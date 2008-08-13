У Луценка підштовхують МЗС до суду з Росією

Сьогодні, 13 серпня, у Верховній Раді України зареєстрований проект постанови ВР «Про засудження інтервенції Збройних сил Російської Федерації на території Грузії».

Автори проекту постанови - народні депутати України, члени депутатської групи «Народна самооборона» Володимир АР’ЄВ та Юрій СТЕЦЬ, повідомили УНІАН у прес-службі "Народної самооборони".

За словами В.АР’ЄВА, в цій постанові, крім засудження дій РФ, Верховній Раді України пропонується зобов’язати Міністерство закордонних справ України звернутися з позовом до Міжнародного суду в Гаазі, для того, щоб він визначив, якими були дії Чорноморського флоту РФ, що базується на території України, в Грузії.

«Якщо ж Міжнародний суд визнає, що Чорноморський флот був учасником конфлікту, то тоді Міністерству закордонних справ потрібно буде визначитися з відповідністю цих дій Угоді про тимчасове базування Чорноморського флоту на території України і тоді уже, можливо, порушувати питання про негайне виведення Чорноморського флоту РФ з України», - відзначив народний депутат.

«Фактично, виходить, що Україна виявилася втягнута в озброєний конфлікт через ЧФРФ», - додав він.