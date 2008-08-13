Міноборони Росії: ніяких танків у Горі немає і бути не могло
15:56, 13 серпня 2008Політика
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Спростовував Ноговіцин
Міністерство оборони Росії стверджує, що в Горі немає російських танків.
Як повідомляє Управління інформації та громадських зв`язків Міноборони Російської Федерації, про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Анатолій НОГОВІЦИН сьогодні на прес-конференції.
«Я з усією відповідальністю заявляю, що ніяких танків у Горі немає і бути не могло", - сказав А.НОГОВІЦИН.
Як повідомляв УНІАН, за даними деяких ЗМІ, сьогодні російські танки увійшли до грузинського міста Горі всупереч досягнутим домовленостям про припинення військових дій.
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