Міноборони Росії: ніяких танків у Горі немає і бути не могло

Міністерство оборони Росії стверджує, що в Горі немає російських танків.

Як повідомляє Управління інформації та громадських зв`язків Міноборони Російської Федерації, про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Анатолій НОГОВІЦИН сьогодні на прес-конференції.

«Я з усією відповідальністю заявляю, що ніяких танків у Горі немає і бути не могло", - сказав А.НОГОВІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними деяких ЗМІ, сьогодні російські танки увійшли до грузинського міста Горі всупереч досягнутим домовленостям про припинення військових дій.