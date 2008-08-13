Російські літаки в Грузії збивали українські ракетники?

Російські літаки Су-25 і Ту-22, збиті в зоні грузино-осетинського конфлікту під час збройного протистояння, були знищені за допомогою поставлених Україною Грузії зенітно-ракетних систем С-200 і "Тор". На цих системах ППО в Грузії працювали українські ракетники, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на джерело в російській військовій делегації на засіданні Координаційного комітету з питань ППО при Раді міністрів оборони країн СНД.

Раніше, з посиланням на джерела в силових відомствах, російські інформагентства повідомляли, що російські бойові літаки були збиті поставленими з України системами ППО, нагадує Лента.ру. Офіційного підтвердження цієї інформації від жодної із сторін конфлікту не надходило.

За п`ять днів озброєного протистояння в Південній Осетії російські ВВС втратили 4 літаки: три штурмовики Су-25 і один Ту-22.