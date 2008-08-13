У Ющенка пояснили, чому Україна не може вийти з СНД

Україна не може вийти з СНД, оскільки не є членом цієї організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України сьогодні Андрій ГОНЧАРУК на брифінгу для преси.

«Можу вас заспокоїти: на сьогодні ніякого виходу України з СНД не відбулось», - сказав А.ГОНЧАРУК.

Він нагадав, що Україна не приєдналась до базового договору про створення СНД, і тому бере участь у роботі цієї організації лише у тих сферах, де бачить свою вигоду. При цьому він зауважив, що левова частка цих відносин стосується економічних питань.

Водночас, за словами А.ГОНЧАРУКА, питання доцільності продовження такої співпраці з СНД обговорюється. «Вивчення цього питання ніяк не знято з порядку денного», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Грузія прийняла рішення вийти із Співдружності Незалежних Держав і закликала Україну та інші держави наслідувати її приклад. Про це заявив Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, виступаючи 12 серпня на мітингу в Тбілісі.