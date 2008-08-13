У Ющенка натякають, що волю Тимошенко паралізував російський газ

У Секретаріаті Президента вважають, що нечітка позиція уряду щодо ситуації в Грузії не може виправдовуватись необхідністю домовлятись про дешевий газ або підтримкою на наступних президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Він погодився з тим, що питання позиції України у російсько-грузинському конфлікті та питання ціни на газ пов’язані між собою.

«Безумовно, праві ті експерти, які говорять про те, що сьогоднішня війна в Грузії – це не локальний конфлікт Росії та Грузії. Мова йде, на моє переконання, про фактичне встановлення нового порядку, де замість міжнародного права, міжнародних організацій буде застосовуватись перевірене практикою та часом право сильного», - сказав А.ШЛАПАК.

Тому він переконаний, що в нових реаліях для України є надзвичайно важливим висловити свою позицію, продемонструвати свою ціннісну орієнтацію.

А.ШЛАПАК підкреслив, що Україна формально заявила про свої євроатлантичні прагнення, але позиція не така чітка, коли мова заходить про домовленості щодо поставок газу або підтримку під час майбутніх президентських перегонів.

«Я не проти дешевого газу, але коли газ перетворюється на зброю шантажу, коли газ паралізує нашу волю бути самими собою, нашу самоідентифікацію, то, на мою думку, це вже межує зі зрадою національних інтересів», - сказав перший заступник глави Секретаріату Президента.