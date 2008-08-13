Бжезинський: Росії слід припинити ставитися до сусідів, як до провінцій

Росія повинна припинити ставитись до своїх сусідів як до підлеглих провінцій, заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg радник президента США, член правління Центру стратегічних і міжнародних досліджень США Збігнев БЖЕЗИНСЬКИЙ.

За його словами, Росія повинна винести урок з поведінки Китаю, який зміцнює свої позиції в Азії “обережно і терпляче, з позицій партнерства”.

Крім того, як заявив сьогодні Bloomberg представник адміністрації Президента США Джорджа БУША, попросивши не вказувати його прізвища, НАТО має підтвердити потенціал Грузії і України як наступних членів Альянсу після того, як Росія вторглась на грузинську територію. За його словами, Росія не повинна розглядати наміри НАТО щодо Грузії і України як загрозу для себе. На думку високопосадовця, перспектива членства в НАТО, навпаки, може допомогти вирішити етнічні суперечності, наприклад, такі, які спровокували конфлікт в Грузії. За його словами, Росія повинна визнати територіальну цілісність і сувереннітет Грузії, і це повинно стати частиною будь-якою резолюції з вирішення цього конфлікту.