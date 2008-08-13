У Москві збагнули, чому Тимошенко мовчить про конфлікт Росії з Грузією

Будь-яке загострення відносин між Україною і Росією негативно впливатиме на переговори щодо постачання газу в Україну. Таку думку висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи (м. Москва) Євген МІНЧЕНКО в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

«Природно, будь-яке загострення відносин між Україною і Росією негативно впливатиме на всі аспекти нашої взаємодії, зокрема, й на переговори щодо газу», - сказав він.

При цьому він додав, що, мабуть, тому прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «нічого не говорить» з приводу конфлікту Грузії і Росії, і «абсолютно правильно робить з політичної точки зору».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив, що нечітка позиція уряду щодо ситуації в Грузії не може бути виправдана необхідністю домовлятися про дешевий газ або підтримкою на наступних президентських виборах.

О.ШЛАПАК зазначив, що Україна формально заявила про свої євроатлантичні устремління, але позиція не така чітка, коли мова заходить про домовленості щодо поставок газу або підтримку під час майбутньої президентських перегонів. «Я не проти дешевого газу, але коли газ перетворюється на знаряддя шантажу, коли газ паралізує нашу волю бути самими собою, нашу самоідентифікацію, то, на мою думку, це вже граничить зі зрадою національних інтересів», - сказав перший заступник глави Секретаріату Президента.