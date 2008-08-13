Українські ракетники не збивали російські літаки в Грузії

Міністерство оборони України спростовує повідомлення деяких ЗМІ про участь українських військовослужбовців в обслуговуванні комплексів протиповітряної оборони на території Грузії під час конфлікту з Росією.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Управління прес-служби Міністерства оборони України.

У заяві зазначається. що “сьогодні, 13 серпня, деякі засоби масової інформації оприлюднили інформацію про те, що російські бойові літаки, які брали участь у “коврових” жорстоких бомбардуваннях території незалежної держави Грузії, нібито були збиті з комплексів протиповітряної оборони, що обслуговувалися військовослужбовцями Збройних Сил України”.

“Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважено заявити, що ці повідомлення є абсолютною брехнею”, - сказано у документі.