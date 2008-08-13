Луценко: Шлапак постійно займається політичною брехнею

Міністр внутрішніх справ України, лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО вимагає від першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА спростувати інформацію про непідтримку ним рішення Ради національної безпеки та оборони щодо умов переміщення Чорноморського флоту Росії по території України.

Про це йдеться у заяві Ю.ЛУЦЕНКА, переданій УНІАН прес-службою Громадянського руху "Народна самооборона".

Коментуючи сьогоднішню заяву О.ШЛАПАКА щодо засідання РНБО, Ю.ЛУЦЕНКО висловив здивування з приводу того, що він начебто не голосував за проект рішення щодо умов переміщення ЧФ РФ територією України.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він як більшість членів РНБО, зараз перебуває у законній відпустці, але в той же час його не було попереджено про проведення сьогоднішнього засідання РНБО.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він перебуває у режимі телефонного зв’язку, проте з ним ніхто не зв’язувався з цього питання.

«Я вперше чую про засідання РНБО, хоча постійно перебуваю у режимі телефонного зв’язку», - підкреслив він.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що МВС ще кілька місяців тому повністю узгодило проекти прийнятих рішень стосовно умов переміщення Чорноморського флоту Росії територією України.

Ю.ЛУЦЕНКО вимагає від О.ШЛАПАКА спростування неправдивої інформації щодо нього. «Якщо О.ШЛАПАК не вибачиться перед Юрієм ЛУЦЕНКОМ та не спростує неправдиву інформацію, Ю.ЛУЦЕНКО залишає за собою право подати на нього до суду», - сказано у заяві.

«ШЛАПАК постійно займається професійною політичною брехнею, але у цьому занятті йому варто мати межу, зокрема, в питаннях щодо національних інтересів України», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 серпня, під час брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК повідомив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО затвердив рішення РНБО про порядок перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України.

За словами О.ШЛАПАКА, Указом Президента також затверджено порядок узгодження з компетентними органами України пересувань, пов`язаних із діяльністю військових формувань ЧФ Росії поза місцями їх дислокації на території України.

За інформацію О.ШЛАПАКА, РНБО прийняла це рішення шляхом опитування. Рішення підтримали 12 із 14 членів Радбезу (не підтримали прем`єр-міністр та міністр внутрішніх справ), повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента.